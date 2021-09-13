Özgün Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ne zaman? Oyuncuları kimler?
ÖZGÜN HABERLER

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ne zaman? Oyuncuları kimler?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu yıl Alparslan Büyük Selçuklu olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT1'in merakla beklenen yeni tarihi dizisi olan Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ne zaman? Oyuncuları kimler? Alparslan dizisi konusu ne? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ne zaman? Oyuncuları kimler?
alparslan

Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uzun zamandır heyecanla beklenen dizinin başrolünde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. Peki, Alparslan dizisi ilk bölümü ne zaman?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER

Dizinin yayınlanan fragmanında Nizamülmük'e hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Özgür'ün yüzü görünürken, Alparslan rolünü oynayacak isim ise Barış Arduç oldu. Arduç'un partneri ise Fahriye Evcen!

Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke’nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.

Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

Abone Ol Google News
Gri kategorideki terörist teslim oldu

Gri kategorideki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık
Kendi ülkesinde bile geride kaldı: Avrupalıların tercihi Macron değil Merkel

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

Umutlandıran açıklama: Salgın mevsimsel gribe dönerse bitebilir
Sopayla dövüp<br>defalarca bıçakladılar

Sopayla dövüp
defalarca bıçakladılar

​Yaralı Ekrem A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

​Elinde kızının fotoğrafı sırtında Türk bayrağı ile Ankara'ya yürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.