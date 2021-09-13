Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ne zaman? Oyuncuları kimler?

Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uzun zamandır heyecanla beklenen dizinin başrolünde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. Peki, Alparslan dizisi ilk bölümü ne zaman?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER

Dizinin yayınlanan fragmanında Nizamülmük'e hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Özgür'ün yüzü görünürken, Alparslan rolünü oynayacak isim ise Barış Arduç oldu. Arduç'un partneri ise Fahriye Evcen!

Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke’nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.

Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.