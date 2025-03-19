Altın 4 bin lira üstünü görerek rekor tazeledi: Şu anda gram altın ne kadar? 19 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatı gün içerisinde tarihi zirveye ulaşarak 4 bin liranın üzerini görmüştü. Altın fiyatlarının yanı sıra döviz kurlarında da rekor rakamlara ulaşılırken, akşam saatlerinde ise düşüş gözlemlendi. Gram altın fiyatı saat 18.40'ta 3 bin 694 TL seviyelerinden işlem görüyor. Diğer altın türlerindeki fiyatları ve piyasalardaki son haberleri sayfamızda sizlere aktarıyoruz. İşte 19 Mart 2025 tarihli altın fiyatları.





ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (Gram, çeyrek, yarım, tam)

Gram altın satış fiyatı: 3 bin 694 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 6 bin 83 TL

Yarım altın satış fiyatı: 12 bin 164 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24 bin 244 TL

Not : Altın fiyatları saat 18.40'ta alınan verilere dayanmaktadır. Fiyatlar anlık olarak değişkenlik göstermektedir.

KİLOGRAM FİYATI 3 MİLYON 728 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 728 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 857 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,1 artışla 3 milyon 728 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.





ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 31 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,1 artışla 3 milyon 728 bin lira oldu.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,93, bileşik getirisi de yüzde 41,53 seviyesinde gerçekleşti.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9573 lira, satışta 38,1094 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,5666 lira, satışta 36,7131 lira olarak belirlemişti.





Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 149,90 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 70,7 dolardan işlem görüyor.







