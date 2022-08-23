Özgün Altın ne kadar oldu? 23 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı
ÖZGÜN HABERLER

Altın ne kadar oldu? 23 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı

Altın bilezik fiyatlarında son durum, düğün sezonu sebebiyle 23 Ağustos 2022 Salı günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın sabah saatlerinde %0,16 oranında artış ile 1.028,47 TL olurken spot altın %0,33 oranında artış ile 1.010,99 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 23 Ağustos 2022 Salı piyasalardan canlı rakamlar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!
altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.012 lira seviyesinde işlem görüyor.

23 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 23 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.008,00 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.012 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.663 lira, Cumhuriyet altını da 6.795 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı üst üste altı günlük düşüş eğiliminin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.738 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun verilerden ekonomilerdeki gidişata ilişkin alınacak mesajların piyasa beklentilerini etkileyebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 42, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 58'de bulunduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Ad-soyad değişikliği E-Devlette

Ad-soyad değişikliği E-Devlet'te
Ucuz konutta taksitler belli oldu

Ucuz konutta taksitler belli oldu

​Kimler başvurabilecek: İşte il il belirlenen ücretler.
Türklerin yerli hazinesi

Herkes satın almak istiyor: Tüm dünyanın gözü üzerinde.

​Bakan Nebati: Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak.

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

​Ekolojik ve ekonomik döngüye katkı sağlandı.

Çok sayıda gömü bulundu

Çok sayıda gömü bulundu

Mezarların içinden çıktı: Türk ekipler keşfetti.

​Dinleme skandalı sonrası ortalık karıştı

​Bakan Koca'dan sağlıkta beyaz reform açıklaması.

Bakanlık harekete geçti: Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketiciyle buluşacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.