Altın ne kadar oldu? 23 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı Altın bilezik fiyatlarında son durum, düğün sezonu sebebiyle 23 Ağustos 2022 Salı günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın sabah saatlerinde %0,16 oranında artış ile 1.028,47 TL olurken spot altın %0,33 oranında artış ile 1.010,99 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 23 Ağustos 2022 Salı piyasalardan canlı rakamlar...

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