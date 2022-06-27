Gram altın ne kadar? 27 Haziran güncel altın fiyatları

Altın fiyatları aşağı yönlü ivmesini sürdürüyor. Döviz kurundaki değişimin etkili olduğu altın fiyatlarında 27 Haziran Pazartesi günü gram altın 974,09 TL civarındayken spot altın 979,15 TL'den işlem görüyor.ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (27 HAZİRAN 2022)
Altın fiyatları 27 Haziran pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?
1.826,20
1.827,56
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 992,10 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 977,39 lira satış fiyatı 977,61 liradan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.330,00 TL satış fiyatı 6.507,00 TL üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.356,00 TL'den yapan yarım altın, 3.165,00 TL alış 3.265,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 1.678,00 TL seviyesinde yapmıştı. 27 Haziran itibariyle 1.586,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın,1.632,00TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Tam altın alış fiyatı: 6.397,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.509,00 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?
6.266,59
6.384,92
ATA ALTIN FİYATI
6.592,50
6.758,61