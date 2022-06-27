Gram altın ne kadar? 27 Haziran güncel altın fiyatları Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Haziran 2022 Pazartesi günü, yani piyasların açıldığı haftanın ilk günü olan 27 Haziran Pazartesi, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Haziran 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın alış-satış fiyatları...

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