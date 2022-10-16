1. Lig: Altınordu 2-1 Samsunspor maç özeti

Spor Toto 1'inci Lig'de 9'uncu hafta mücadelesinde Altınordu evinde Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 10'uncu dakikada Tanque'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlk yarısı golsüz biten müsabakada Altınordu'nun gollerini 53'üncü dakikada Kubilay, 60'ıncı dakikada penaltıdan Ahmet İlhan, Samsunspor'un golünü ise 90 3'üncü dakikada Ahmet attı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Altınordu 9 puana ulaşarak düşme hattından kurtuldu. Samsunspor 13 puanda kalıp Play-Off hattındaki yerini tehlikeye attı.

Altınordu Samsunspor maçı özeti

Altınordu- Samsunspor maç özeti

10'uncu dakikada orta sahada taç çizgisine yakın bir bölgede konuk ekipten Tanque, Rıdvan'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Tarık Güldal, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek Tanque'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

25'inci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan'ın sol ayağıyla yaptığı plasede kaleye giden topu kaleci Szumski parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

25. dakikada sol taraftan gelen pasla ceza sahasının sağ çaprazında buluşan Ahmet İlhan Özek’in sert şutu az farkla auta gitti.

53. dakikada Ali Dere’nin soldan kullandığı serbest vuruş defanstan sekti. Dönen topa gelişine vuran Kubilay Aktaş, topu ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada aldığı pasla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan Özek, Szumski’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltıyı kullanan Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

90+3. dakikada Alim Öztürk’ün ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruş kaleciden döndü. Dönen topu Ahmet Sağat tamamladı. 2-1

Altınordu Samsunspor maçının ardından

Lig'de Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Kendi oyun kurgumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık ve tabii ki rakibin on kişi kalması bizim için avantaj oldu." dedi.

Kahraman, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, iç sahada ilk galibiyetlerini aldıklarını, maç için söylenecek çok şey olduğunu ancak Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle galibiyete çok sevinemediklerini kaydetti.

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Patlamada vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kahraman, şöyle konuştu: "Tedavisi süren hastalara acil şifalar diliyorum. Samsunspor'un başında değerli hocam 10 seneden beri birlikte yanında yardımcı antrenörlüğü yaptığım değerli Hüseyin hocam vardı. Hem kulübümüz adına hem de tabii ki kendim adına çok duygusal bir maçtı. Samsunspor'a karşı çalışmalarımızı bir hafta boyunca yaptık. Rakibin zaaflarını değerlendirmek için iyi oyun sergilememiz gerektiğini çok iyi biliyordum. Kendi oyun kurgumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık ve tabii ki rakibin on kişi kalması bizim için avantaj oldu. Dediğim gibi çok fazla da konuşmak istemiyorum. Duygusal bir maçtı benim adıma. Bundan sonra da Hüseyin hocama, Samsunspor'a da başarılar diliyorum."

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Eroğlu: "Özellikle son bölümde 2-1'den sonra beraberliği belki yakalayabilirdik ama atamadık."

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyet için geldikleri İzmir'de gördükleri erken kırmızı kartın dengelerini bozduğunu söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle biraz daha savunmada kalmak istediklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü oyunu tutmak istedik. Kendi alanında bir kişi eksik de olsan, alanları kapatmak önemliydi. Yemeyeceğimiz her gol bizim için sürenin ilerlemesinde büyük bir avantajdı. Hamleleri genelde hücuma yaptık. Hücum anlamında biraz daha çabuk oyuncularla oynamak istedik. Çünkü savunmayı iyi yaparsak rakibin de üzerimize geleceğini planlayarak, arka alanları kullanmak hedefindeydik. Son haftalarda aslında başarılı olduğumuz bir duran toptan gol yedik.

1-0'dan sonra bir daha dengesiz yakalandığımız bir pozisyonda skor 2-0 oldu. Son ana kadar kazanma adına mücadele ettik. Özellikle son bölümde 2-1'den sonra beraberliği belki yakalayabilirdik ama atamadık. Sonuçta kaybettik. Mağlubiyeti iş kazası olarak değerlendiriyorum. Çünkü futbolda bunlar var."













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