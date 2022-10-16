Özgün Barış Alper Yılmazın 54 dakika attığı gol VARa takıldı
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Barış Alper Yılmaz’ın 54. dakika attığı gol VAR’a takıldı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçın 54. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı bire indirmişti. Ancak VAR incelemesin ardından gol elle oynama sebebiyle geçersiz sayıldı. İşte Barış Alper Yılmaz’ın geçersiz sayılan o golün VAR görüntüsü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Alper Yılmaz’ın golü neden sayılmadı, elle mi oynadı?
Barış Alper Yılmaz'ın sayılmayan golü

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. 54. dakikada Galatasaray'ın kornerden gelen topa Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu ile bulduğu gol, topun Barış Alper Yılmaz'ın eline çarpması nedeniyle VAR tarafından iptal edildi. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bugün istedikleri gibi bir oyun ve istedikleri gibi bir sonuç olmadığını ifade ederek, maça iyi başladıklarını, ilerleyen dakikalarda ise hem kolay top kayıpları yaptıklarını hem de dikine oyunda biraz eksik kaldıklarını söyledi.

Barış Alper Yılmaz
Barış Alper Yılmaz
  • Barış Alper Yılmaz'ın VAR tarafından sayılmayan golü izlemek için tıklayın

Barış Alper Yılmaz'ın sayılmayan golün görüntüsü
Barış Alper Yılmaz'ın sayılmayan golün görüntüsü

Okan Buruk’un VAR tepkisi

Bir soru üzerine Okan Buruk, sezon başından beri ikinci ya da üçüncü elle blok yedikleri pozisyon olduğunu söyledi. Voleybol hakemlerinin bile bununla ilgili karar verebileceğini ancak yeni kurulan sistemin, VAR hakemlerinin ve sadece VAR'da karar vermelerinin bunun şu anda işlemediğini çok net bir şekilde görmelerini neden olduğunu ifade eden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bundan her hafta şikayetçi olan kulüpler var. Bu istenildiği gibi şu anda VAR hakemleri istediği gibi bunu kullanmaya başladı. Bundan en çok canı yanan da Galatasaray. Galatasaray taraftarının zaten hakem atamalarıyla sinirlerinin ne kadar bozulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bugünkü atama Arda Kardeşler ataması, Yaşar Kemal Uğurlu ataması daha önce iç sahadaki Giresun maçındaki hiç bilinmeyen, çok fazla bu ligde görev almayan bir hakemin atanması, atama olarak da verilen VAR kararları anlamında da Galatasaray'a karşı bir oluşum olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz.

Eğer VAR'a gidiyorsanız Barış'ın koluna çarpan goldeki eli görüyorsanız o zaman ceza sahası içerisindeki penaltıyı da göreceksiniz. Boey'nin ayağına gelen darbeyi de göreceksiniz. Görmüyorsanız da orada görev almayacaksınız o zaman. Orada görev alanlara görev verenler de bu konuyla ilgili kendilerine bence çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Burada milyonlar bu maçları takip ediyor ve bu kadar büyük hataların yapılması gerçekten oradaki insanların bu işle ilgili başarısızlığını gösteriyor. Bugünkü yine VAR hakemleri gösterdi ki şu andaki mevcut VAR hakemleriyle bu sistemin işlemediğini bir kez daha net bir şekilde gördük."

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