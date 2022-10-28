Özgün Altınordu - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman?
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Altınordu - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maçta Onur Özütoprak düdük çalacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Peki, Altınordu - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altınordu Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Altınordu Yeni Malatyaspor

Spor Toto 1. Lig'de 11. haftanın perdesi İzmir'de açılıyor. Son üç maçından zaferle ayrılan Altınordu, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 6 puanlı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

ALTINORDU- YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Altınordu ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geleceği 1. Lig'in 11. haftasındaki bu mücadele 28 Ekim Cuma günü oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki maçta hakem Onur Özütoprak görev yapacak.

Ev sahibi Altınordu, ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Altınordu, topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise ligde oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, topladığı 6 puanla 18. sırada bulunuyor.

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