Amedspor - Sivas Belediyespor maç saati belli oldu

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Joel Shulman'ın şirketinin bir yılda yüzde 43 zarar ettiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de Dünya Bankası'nda danışmanlık yapan ve yönettiği fonu batıran Joel Shulman ile bir araya geldi. Bu görüşme ise 'CHP'nin yeni ekonomik modeli bu mu?' sorusunu akıllara getirdi.