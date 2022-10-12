Özgün Amedspor - Sivas Belediyespor maç saati belli oldu
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Amedspor - Sivas Belediyespor maç saati belli oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedspor, Diyarbakır Stadyumu'nda Sivas Belediyespor'u evinde ağırlayacak. Müsaabakada Süleyman Soyutürk düdük çalacak. Soyurtürk’ün yardımcılıklarını Burak Celep ve Erdi Abdülmecit Sayar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sabit Selvi olacak. Peki Amedspor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amedspor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta?
Amedspor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Diyarbakır Stadı’ndaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle nerede oynanacağı konusunda belirsizlik yaşanan Amedspor-Sivas Belediyespor karşılaşması Diyarbakır Seyrantepe Tesisleri’nde yapılacak.

Amedspor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta?

  • Amedspor - Sivas Belediyespor maçının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Ekim Cumartesi günü Diyarbakır’a yapacağı ziyaret ve programlar nedeniyle emniyetin talebi üzerine 16 Ekim Pazar gününe alındığı bilgisi verildi.

Karşılaşma, Amedspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Bursaspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Amedspor, cezasını bu mücadeleyle tamamlamış olacak.

Müsaabakada Süleyman Soyutürk düdük çalacak. Soyurtürk’ün yardımcılıklarını Burak Celep ve Erdi Abdülmecit Sayar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sabit Selvi olacak. Amedspor, bu maçın ardında gelecek haftayı bay geçirecek.

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