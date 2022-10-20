Ana renkler ve ara renkler nelerdir?

Ana renkler hangileridir? Ara renkler hangileridir? Doğada 3 tane ana renk 3 tane ara renk vardır. Diğer tüm renkler ve tonlar bu renklerin birbiri ile karıştırılması sonucu oluşur.Sonsuz sayıda renk olmasına rağmen aslında hepsi üç ana rengin sarı, mavi ve kırmızının karışımından oluşuyor. Ana renkleri farklı oranlarda karıştırdığımızda ara renkleri elde ederiz. Peki ana ve ara renkler nelerdir? Ara renkler nasıl elde edilir? Diğer renkler nasıl elde edilir?

ANA RENKLER HANGİLERİDİR?

Doğada bulunan ve temel olan renklere ana renkler denir. Ana renkler doğada yalnız başına bulunabilme özelliği ile bilinmektedir. Ana renkler aynı zamanda ara renklerin oluşumunu sağlamaktadır. Ana renkler nelerdir sorusunun cevabı ise doğada tek başlarına bulunabilen sarı, kırmızı ve mavi renkleridir cevabı alınmaktadır. Doğada bulunan bu 3 ana rengin karışımları ile ara renkler meydana gelmektedir.

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Ana renkler dışında bulunan siyah ve beyazın oluşumu ise daha farklı farklı bir oluşumdur. Güneş ışınlarının yansıtmayan tamamen güneş ışınlarını emen cisimler gerçek anlamda bir renk olarak kabul edilmeyen siyah olarak görünürler. Siyah hiçbir şekilde güneş ışığının yansıtmama özelliği ile bilinmektedir.

Onun tam tersi olarak dönüşümlerini tamamen yansıtan cisimler ise beyaz olarak ifade edilmektedir. Ana renkler kırmızı sarı ve mavi renklerdir. Ana ve ara renklere beyaz ya da siyah katılması o rengin farklı tonlarının elde edilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde renklerin tonları siyah ve beyaz karıştırılarak elde edilmektedir ara renk nedir ara renkler ana renklerin ikişerli olarak eşit oranlarda karıştırılmasıyla elde edilmektedir.

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ARA RENKLER HANGİLERİDİR?

Ara renkler diğer adıyla yardımcı renkler turuncu yeşil ve mor örnekleridir.

KIRMIZI İLE MAVİNİN KARIŞIMINDAN HANGİ RENK OLUŞUR?

Kırmızı ve mavinin karıştırılmasıyla ile mor elde edilir.

KIRMIZI İLE SARININ KARIŞMAISYLA HANGİ RENK OLUŞUR?

Kırmızı ve sarının karışmasıyla turuncu elde edilir.

MAVİ İLE SARININ KARIŞIMI İLE HANGİ RENK OLUŞUR?

Mavi ve sarının karışımı ile yeşil rengi elde edilmektedir.

SİYAH RENK NASIL ELDE EDİLİR?

Siyah renk elde etmek için özellikle kırmızı, sarı ve mavi boyaların karıştırılması gerekmektedir. Farklı renklerin karıştırılmasıyla da siyah rengin elde edilmesi mümkün olmaktadır. Kırmızı, mor, turuncu, yeşil, sarı, mavi ve kahverengi renklerinin karıştırılmasıyla da siyah elde edilebilmektedir.

RENKLERE SİYAH VE BEYAZ EKLENİRSE HANGİ RENKLER OLUŞUR?

Herhangi bir renge siyah ya da beyaz katılarak renklerin tonları elde edilmektedir. Bu sayede doğada binlerce renk elde edilmiş olur.

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RENKLER NASIL OLUŞUR?

Renklerin oluşumu herkes tarafından çok merak edilmiştir. Bunun da bilimsel bir açıklaması bulunur. Özellikle çevremizde her zaman ışıklara maruz kalabiliriz. Bu ışıklar ise çeşitli nesnelere çarptıktan sonra gözümüze yansıma yapması ile birlikte çeşitli renkler oluşur. Bu yansımalar sonucunda ise gözümüzde çeşitli renkler belirebilir. Bu gözlerde belirenlere de renk denilmektedir. Renkler mor, turuncu, kırmızı ve mavi gibi birbirinden fazla renkler oluşmaktadır. Bunun yanı sıra renkler oluşurken ana renk ve ara renkler de bulunuyor.