6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde birçok kişi kurban kesim ve satış yerlerini araştırıyor. Ankara'da belli olan kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili resmi açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Ankara'da belli olan kurban kesim yerleri ve satış noktaları listesi online olarak kolayca sorgulanabiliyor. İşte ilçe ilçe Ankara kurbanlık kesim ve satış yerleri.