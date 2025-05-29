Ankara kurban kesim ve satış yerleri
Ankara'da kurban kesim ve satış yerleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kurban kesim ve satış yerleri listesine göre, Ankara'da 414 satış noktası ve 269 kesim yeri bulunuyor. İşte 2025 yılı Ankara ili kurban satış ve kesim yerleri listesi.
6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde birçok kişi kurban kesim ve satış yerlerini araştırıyor. Ankara'da belli olan kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili resmi açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Ankara'da belli olan kurban kesim yerleri ve satış noktaları listesi online olarak kolayca sorgulanabiliyor. İşte ilçe ilçe Ankara kurbanlık kesim ve satış yerleri.
ANKARA KURBAN KESİM YERLERİ 2025
ANKARA KURBAN KESİM YERLERİ 2025
ANKARA KURBAN SATIŞ YERLERİ 2025
ANKARA KURBAN SATIŞ YERLERİ 2025
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