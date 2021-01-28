Ankara'da kar yağışı ne zaman bitecek? 5 günlük Ankara hava durumu

Ankara'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Başkent'te gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Bu bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı, ulaşımda da aksama yaşandı. Belediye ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji verilerine göre, yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale, Balıkesir, Erzurum, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde azalacak, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 1

İstanbul: Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 5

İzmir: Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 7

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 12

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 11