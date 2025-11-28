Ankara, 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında şehir içi trafiği etkileyecek kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek yoğun katılımlı etkinlikler nedeniyle çevredeki bazı yolların bugün saat 21.00’den itibaren programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacağını açıkladı.





Kapatmalar ihtiyaç halinde üç gün boyunca sürecek ve özellikle Gar bölgesini kullanacak sürücüleri yakından ilgilendiriyor.





Trafiğe kapatılacak yolların tam listesi

Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre trafiğe kapatılacak güzergâhlar şu şekilde: 28-29-30.11.2025 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılacak program ile ilgili olarak ihtiyaç olması halinde 27.11.2025 günü saat 21.00’den program sona erene kadar;





- Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü,

- Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı,

- Tren Garı Kavşağı’ndan Ulaştırma Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı,

- Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı,

- Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç) trafiğe kapatılacaktır.





Kapanan yollar ne zaman açılacak?