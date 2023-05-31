Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olmayı başaran Galatasaray, 23. kez mutlu sona ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce Galatasaray taraftarını sokaklara döken şampiyonluk sonrası taraftarlar; Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün ve nerede kutlayacak sorularının cevaplarını aramaya başladı. Galatasaray Başkan Dursun Özbek kupanın ne zaman kaldırılacağını açıkladı.