Dolar kuru
Dolar/TL, dün yüzde 1,8 artışla 20,4756'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 20,6530 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL 21,88 seviyesinde seyrediyor. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 104,4 ile yaklaşık son 2,5 ayın zirvesinde işlem görüyor. İç piyasada seçim sonrası oluşacak yeni kabine bekleniyor.
ABD'de borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşma sağlansa da bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını besliyor. Analistler, Kongre ve Senato'nun onaylaması gereken tasarının zamanında imzalanmaması halinde piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini, bu durumun enflasyonla mücadelede istediği sonuçları henüz alamayan ABD Merkez Bankası'nın da (Fed) politika alanını daraltabileceğini bildirdi.
Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.
Analistler, ilerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çekerek, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi.
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.