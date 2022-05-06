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Anneler günü ne zaman? 2022 Anneler gününe kaç gün kaldı?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte birçok vatandaşın merak ettiği ve araştırdığı konuların başında anneler günü yer aldı. Anneler günü için güzel ve anlamlı sürprizler yapmak, hediyelerle anneleri sevindirmek bugünün şanından. Aslında her zaman için kıymetli ve değerini bilmemiz gereken annelerimiz ve annelik duygusunu benimsemiş kadınlarımız için özel olarak değerlendirebileceğimiz bugünde neler yapabiliriniz? Peki, anneler günü ne zaman? 2022 Anneler gününe kaç gün kaldı? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Anneler günü ne zaman? 2022 Anneler gününe kaç gün kaldı?
​Anneler günü ne zaman?

Her sene farklı zamanlarda kutlanan ve tüm dünyada önemli bir gelenek haline gelen anneler günü vatandaşlarımızın en çok merak ettiği ve araştırdığı konular arasında. Değeri ve kıymeti ölçülemez olan annelerimiz için, annelik duygusunu benimsemiş kadınlarımız ve doğaya, hayvanlara olan merhametiyle anneliğin kutsal vazifesini yerine getirenleri hatırlayacağımız anneler günü ne zaman? 2022 anneler gününe kaç gün kaldı? İşte detaylar...

Anneler günü ne zaman? Anneler gününe kaç gün kaldı?

  • Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak.
  • Bu yıl Anneler Günü 8 Mayıs 2022 Pazar'a denk geliyor.
  • Bu özel gün, milyonlarca kişi tarafından güzel sözler ve hediyelerle kutlanacak.

Anneler günü nedir? Anneler gününün tarihçesi

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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