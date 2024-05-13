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Hatay'da sağanak eğitimi vurdu: Valilik duyurdu! İki ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı. olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmediği merak konusu oldu. Konu ile ilgili gözler Hatay Valiliği'nden gelecek açıklamalara bekleniyordu. Beklenen o açıklama geldi. Peki; Bugün Hatay'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, son gelişmeler…

09:23 - 13/05/2024 Monday
Yeni Şafak
Hatay Antakya ve Defne'de okullar tatil mi?
Hatay Antakya ve Defne'de okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği kentler arasında yer alan Hatay'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'ın Antakya ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü. Peki Antakya ve Defne'de bugün okullar tatil mi? İşte Valilikten gelen tatil açıklamasının detayları.

Antakya ve Defne'de bugün okullar tatil mi?

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "13 Mayıs'ta Antakya ve Defne ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Hatayın Dörtyol ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede dün akşam saatlerinden başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Özerli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan köprü dere taşma tehlikesinden dolayı trafiğe kapatıldı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

Hatay Valisi Masatlı'dan kentteki yoğun yağışa ilişkin açıklama

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Masatlı, kentte son 24 saatte yapılan 167 ihbardan 157'sinin su baskını olduğunu kaydetti. Masatlı, kentteki yağış skalasının kuvvetli yağış miktarına ulaştığını aktardı.

İlgili kurumlarla okullar konusunda gerekli toplantıların yapıldığını söyleyen Masatlı, "Sadece Antakya'da belirli bölgelerde, okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın okullara ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir, sadece kısmi olarak başta Antakya'nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz." şeklinde konuştu.

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