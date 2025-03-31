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AÖF Bahar dönemi ara sınav takvimi: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF Bahar dönemi ara sınav takvimi: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

17:0731/03/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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AÖF bahar dönemi ara sınav takvimi
AÖF bahar dönemi ara sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 bahar dönemi ara sınavları için takvim netleşti. Lisans ve ön lisans programlarında eğitimine devam eden öğrenciler, sınav tarihlerini merakla bekliyor. Açıköğretim sınavları genellikle hafta sonu düzenlenirken, sınav giriş belgeleri de oturum tarihinden kısa süre önce erişime açılıyor. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. Buna göre, bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025’te yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Dönem sonu final sınavları ise 24-25 Mayıs’ta organize edilecek.

YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yaz okulu sınavları da 16 Ağustos’ta yapılacak.

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