AÖF Bahar dönemi ara sınav takvimi: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. Buna göre, bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde, dönem sonu sınavları ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.