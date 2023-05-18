14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde dört aday da yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Üniversitelerde sınav dönemine denk gelen final tarihi için YÖK harekete geçti. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur seçimleri için YÖK üniversitelerde yapılacak final dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi. Peki AÖF Bahar Dönemi final sınavı ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi final sınavı ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi final sınavları 03-04 Haziran 2023

10-11 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF sınavları nasıl yapılacak, online mi?

AÖF sınavları online olarak yapılacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

AÖF geçme notu 30 mu 35 mi? AÖF geçme notu kaç 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir.

AÖF geçme notu kaç?

AÖF geçme notu, Öğrenci Değerlendirme Sistemine göre belirlenmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında AÖF koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş sayılır.

AÖF dönem sonu not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenci, Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren koşullu geçer notu aldığı dersleri tekrar seçilebilir.

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise AÖF koşullu geçer olarak adlandırılan sonuçları geçer harf notlarıdır.

Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır.

AÖF geçme notu nasıl hesaplanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu hesaplanırken öğrencinin hem vize hem de finalden aldıkları puanlar belirli oranlarla değerlendirmeye alınır.

AÖF geçme notu hesaplanırken öğrencinin derslerden başarılı sayılması için başarı puanınının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanı; Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavının ise %70 i alınarak hesaplanır.

AÖF geçme notları kaç?