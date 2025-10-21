Yeni Şafak
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: AÖF kayıt yenileme ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: AÖF kayıt yenileme ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?

14:5621/10/2025, Salı
AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı kayıt yenileme süreci yaklaşıyor. Yeni dönemde ders seçimi ve kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Üniversite kayıt sürecinin ardından gözler, Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme takviminin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak?

Açıköğretim öğrencilerinin gündeminde bu kez kayıt yenileme işlemleri var. Anadolu Üniversitesi’nin her dönem düzenli olarak yürüttüğü AÖF kayıt yenileme süreci öncesinde takvim beklentisi arttı. Binlerce öğrenci, “AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte yeni dönem takvimiyle ilgili son gelişmeler…

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri yayınlanan akademik takvimle netlik kazandı.

Buna göre AÖF kayıt yenileme 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılabiliyor.

