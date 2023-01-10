AÖL 2. dönem kayıtları belli oldu mu? Açık Lise yeni dönem kayıt tarihleri 2023

AÖL 2. dönem kayıtları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. Bilindiği üzere, 9 Aralık'ta başlayıp 20 Aralık tarihinde birinci dönem sınavlarının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şimdi Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2. dönem sınavları için hazırlık yapmaya başladı. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. MEB’in yeni çalışma takvimini duyurmasıyla kayıt tarihleri belli olacak. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav düzenleyecek. İlk sınavlar 9-20 Aralık tarihlerinde yapıldı. İkinci sınav tarihlerinin birinci dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra belli olması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti.