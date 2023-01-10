AÖL 2. dönem kayıtları belli oldu mu? Açık Lise yeni dönem kayıt tarihleri 2023 AÖL 2022-2023 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. Şimdi gözler MEB'den gelecek AÖL 2. dönem kayıt tarihleri ve sınav tarihlerine çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu?

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