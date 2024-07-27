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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak 2024?

"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB AÖL 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Resmi takvime göre, AÖL sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları tam olarak ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç duyurusu ile ilgili merak edilen detaylar...

15:41 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları
Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları

"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. Dönem yazılı sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte merakla beklenen detaylar...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lan edilen sonuç takvimine göre AÖL sonuçları 14 Ağustos tarihinde açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

#AÖL
#aöl sınavı
#aöl sınav sonuçları
29 dakika önce
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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak 2024?