"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. Dönem yazılı sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte merakla beklenen detaylar...