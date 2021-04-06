Özgün AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık lise AÖL sonuçları için bekleyiş sürüyor
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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık lise AÖL sonuçları için bekleyiş sürüyor

Binlerce öğrencinin katıldığı, 25-29 Mart tarihleri aralığında gerçekleşen online sınav süreci sona erdi. 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk döneme ait sınavlarda olduğu gibi AÖL 2. Dönem sınav sonuçları da 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların MEB tarafından 10-15 gün içerisinde erişime açılması öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık lise AÖL sonuçları için bekleyiş sürüyor
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık lise AÖL sonuçları için bekleyiş sürüyor

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan kararda ikinci döneme ait sınavların da elektronik ortamda online olarak yapılmasına karar verilmişti. Bu noktada belirlenen tarihler aralığında sistem üzerine sınava katılan öğrenciler için süreç 29 Mart tarihinde sona erdi. Sınava giren binlerce öğrenci, şimdi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

Açık lise sınav sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.

İTİRAZ SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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