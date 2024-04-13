"AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL soru ve cevapları için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, Açık lise 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler, sorumlu oldukları sınavlardan en az 45 puan alarak sınavı geçecekler. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi...

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verilmişti.





Buna göre, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde erişime açılacak.





Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile





- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx





- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx





internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.









AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?





2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlanma tarihi belli oldu.





MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.





AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?





Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.





Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.





Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.





AÖL SINAVI DERS GEÇME NOTU KAÇ?



