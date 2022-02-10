AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022 AÖL kayıt yenileme işlemi ve ders seçimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 27 Aralık tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son günlere girildi. Kayıt işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencileri sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

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