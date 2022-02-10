Özgün AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB AÖL 2sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022
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AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022

AÖL kayıt yenileme işlemi ve ders seçimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 27 Aralık tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son günlere girildi. Kayıt işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencileri sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022
AÖL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sınav uygulama takvimini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama sonrası açıktan lise eğitimi alan ve milyonlarca öğrencinin yer alacağı 2. dönem sınav takvimi de belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

AÖL 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak yapılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

İkinci dönem Açık Lise sınavları, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirilecek

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