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Apple akıllı gözlük mü çıkarıyor? 2027'de neler değişecek?

Apple akıllı gözlük mü çıkarıyor? 2027'de neler değişecek?

10:1729/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Apple, yapay zeka destekli akıllı gözlük mü geliştiriyor? "N50" kod adlı yeni cihaz çevreyi analiz edecek, kullanıcıya bilgi aktaracak. Ancak gerçek artırılmış gerçeklik deneyimi sunacak mı?

Teknoloji devi Apple, yapay zeka entegrasyonlu bir akıllı gözlük üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, "N50" kod adı verilen yeni cihaz, kullanıcılara çevreleri hakkında bilgi sağlayacak. Şirket, Meta'nın Ray-Ban iş birliğiyle piyasaya sürdüğü akıllı gözlüklerin gördüğü ilgiyi yakından takip ediyor ve benzer bir ürün geliştirme peşinde.

APPLE AKILLI GÖZLÜK KULLANICILARA NELER SUNACAK?

Apple’ın nihai hedefi, tam anlamıyla artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunan bir gözlük üretmek. Ancak kaynaklara göre, böyle bir ürünün piyasaya sürülmesi için birkaç yıl daha beklemek gerekiyor. "N50" kod adlı gözlük, kullanıcıya çevre analizi ve bilgi akışı sağlayacak fakat sanal nesneleri fiziksel dünya ile bütünleştiren tam AR deneyimini sunamayacak

LANSMAN NE ZAMAN OLACAK?

Hem "N50" kod adlı akıllı gözlüğün hem de kameralı AirPods’un 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Apple, bu ürünlerle giyilebilir teknoloji alanında yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor. Şirketin yapay zeka destekli cihazları, kullanıcı deneyimini daha kişisel ve akıllı hale getirme hedefi taşıyor.

APPLE AKILLI GÖZLÜK NE İŞE YARAR?

Cihaz sayesinde dijital dünyanın içerikleri içinde bulunduğunuz çevrede görüntüleniyor.


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