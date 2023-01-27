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Bakan Bilgin'den asgari ücrete "ara zam" açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrete ara zam yapılmasını beklemediğini aktardı.

13:35 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Asgari ücret ara zammı

Asgari ücret ara zammı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ara zamma ilişkin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

2023 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Bilgin, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karşılayacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır." dedi.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

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#vedat bilgin
1 saat önce
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Bakan Bilgin'den asgari ücrete "ara zam" açıklaması
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