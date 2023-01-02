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Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 4 Aralık tarihinde yurt genelinde gerçekleşen oturumların ardından sınava giren adaylar Arabulucuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumda. ÖSYM, 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden duyurdu. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arabuluculuk Sonuç Sorgulama Ekranı: 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav Sonuçları Öğrenme!
Arabuluculuk sınav sonuçları

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Arabuluculuk Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce aday sınav Arabuluculuk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı tercihleri ne zaman yapılacak?

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre; Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KİMLER BAŞARILI SAYILACAK?

Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için “Başarılı” ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için “Başarısız” ibaresi yer alacaktır.

ARABULUCULUK SINAVI NEDİR?

Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır. Arabuluculuk, iki taraf arasındaki uyuşmazlıkları çözen, günümüzde yaygın olarak bilinen ve başvurulan yöntemidir. Arabuluculuğa taraflar arası uyuşmazlık yaşandığında, mahkeme veya tahkime başvurmadan önce veya mahkemeye dava açtıktan sonra başvurulabilmektedir.

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