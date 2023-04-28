Araç muayenesinde yeni dönem: E-rapor nedir? Araç muayene raporuna nereden bakılır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

E-RAPOR NEDİR?

TÜVTÜRK tarafından araç muayene raporları dijital olarak da verilecek. Kararla beraber kağıt tüketiminin azaltılması amaçlanıyor.

Muayene sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek.

ARAÇ MUAYENE RAPORUNA NEREDEN BAKILIR?

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

Diğer taraftan, araç muayenelerinin geçerliliği konusunda denetimle yetkili kolluk kuvvetleri, dijital ortama taşınan bu muayene raporlarıyla araç muayene denetimlerinde fiziki rapora ihtiyaç olmadan uzaktan daha hızlı ve etkin denetimler yapabilecek.

YENİ YÖNETMELİK NELER KAZANDIRACAK?

Araç muayene raporlarının dijital sisteme geçişiyle yılda 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtarılacak. Ayrıca, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmaktan kurtarılarak, 459 bin 200 kilovatsaat elektrik enerjisinin yanı sıra 196 bin litre akaryakıt tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere salımı da engellenmiş olacak.

2023 başından itibaren araçların plakalarına yapıştırılan araç muayene etiketleri de kaldırıldı. Böylece kağıt kullanımını azaltacak bir uygulamaya daha imza atılmış oldu.







