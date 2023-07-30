İspanyol temsilcisi Real Madrid, Arda Güler’in sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak Madrid’e döneceğini açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler’in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid’e gidecek.” ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler Real Madrid kampından ayrıldı mı?

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD’ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

Menisküs nedir?

Menisküs, diz eklemini oluşturan iki kıkırdak parçasıdır. Menisküs, diz ekleminin darbelere karşı korunmasına ve eklem yüzeylerinin düzgün hareket etmesine yardımcı olur. Menisküs yırtığı, menisküsün bir veya daha fazla yerinde meydana gelen kopmadır.

Menisküs yırtığı nedir, neden yırtılır?

Menisküs yırtıkları, dizde ağrı, şişlik, kilitlenme ve takılma gibi şikayetlere neden olabilir. Menisküs yırtıkları, spor yaralanmaları, düşmeler ve dizin ani hareketleri gibi nedenlerle meydana gelebilir. Menisküs yırtıkları, genellikle cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilir. Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri, istirahat, buz, kompresyon ve elevasyon (RICE) tedavisi, fizyoterapi ve ağrı kesici ilaçlar içerir. Cerrahi tedavi, menisküs yırtığının boyutuna ve konumuna bağlı olarak gerekebilir.

Menisküs yırtığı geçiren diz eklemlerini korumak için ne yapmalı?

Menisküs yırtığı geçiren kişilerin, diz eklemlerini korumak için aşağıdaki önerileri dikkate almaları gerekir:

Diz eklemine fazla yük bindirmemek

Diz eklemini ani hareket ettirmemek

Diz eklemini burkmamak

Diz eklemini destekleyen ayakkabılar giymek

Diz eklemini güçlendirmek için egzersiz yapmak

Düzenli olarak diz eklemini dinlendirmek

Menisküs yırtığı, ciddi bir sakatlıktır. Ancak, uygun tedavi ile menisküs yırtığı olan kişiler, diz eklemlerini eski performanslarına kavuşturabilirler.



