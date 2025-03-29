Arefe günü, Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesi olduğu için, eczanelerin açık olup olmadığı ve çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eczaneler, resmi tatil günlerinde genellikle nöbetçi olarak hizmet verirler. Peki, Arefe günü eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczaneler çalışıyor mu?