Ramazan Bayramı'na son gün kala, en çok merak edilenlerden biri de arefe günü eczaneler açık mı sorusu oldu. Eczane çalışma saatleri Arefe Günü dolasıyla araştırılıyor. Ayrıca eczanelerin yanı sıra hastanelerin de çalışıp, çalışmadığı vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, 29 Mart Arefe günü eczaneler çalışacak mı, kaça kadar açık olacak? İşte 2025 Ramazan Bayramı arefesi için eczane çalışma saatleri
Arefe günü, Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesi olduğu için, eczanelerin açık olup olmadığı ve çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eczaneler, resmi tatil günlerinde genellikle nöbetçi olarak hizmet verirler. Peki, Arefe günü eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczaneler çalışıyor mu?
AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Bayram arifesi, resmi tatiller kanununa göre yarım gün tatil sayılıyor. Bu yüzden eczaneler de o gün yarım gün çalışacak. Öğleden sonra nöbetçi eczane sistemine göre çalışılacak.
29 Mart Cumartesi (Arife) günü eczaneler, 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılında Ramazan ayında son oruç arefe günü olan 29 Mart’ta tutulacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar gününe denk geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.” ifadelerini kullandı.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?
Hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ancak poliklinikler kapalı olacak.