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Evde Arnavut ciğeri nasıl yapılır? İşte püf noktaları

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Arnavut Ciğeri nefis bir sokak lezzetidir. Ancak evinizde de Arnavut ciğerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Lokum gibi, tane tane yapabileceğiniz ciğer tarifini sizler için hazırladık. Peki, evde lokum gibi tane tane Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri için malzemeler neler?

12:11 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri tarifi

Ciğer denince akla ilk gelen lezzet Arnavut ciğeridir. Yanında küp küp doğranıp kızartılmış patatesleri ve kırmızı soğan piyazıyla tam bir lezzet abidesi olan Arnavut ciğeri, evde de kolayca yapılabilir. Sizin için mis gibi bir Arnavut ciğeri tarifi hazırladık. Malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?

Malzemeler:

700 gram kuzu ciğeri (zarı temizlenmiş, iri küp doğranmış)

1 çay bardağı un

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz veya pul biber

Kızartma için;

2 çorba kaşığı un (ikinci kez kızartma için)

1,5 su bardağı sıvı yağ (1 su bardağı ayçiçeği + 1/2 (yarım) su bardağı zeytinyağı)

Servis için;

Kuru Soğan (Halka doğranmış piyazlık, sumaklı)

Kimyon

Maydanoz (Arzuya göre)

Arnavut Ciğeri Yapılışı

Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgecinize alın, kanlanmış ise süzün (benim ciğerimden 2 damla kan aktı sadece). Taze ciğer için lütfen bildiğiniz kasaptan yardım alın.

Kızartma yağınızı, derin çelik tencereniz alıp kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz, kırmızı biberi karıştırın. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın.

Kızgın yağa, elinizle hafif ununu kapta bırakarak attığınız ciğerleri 1-1,5 dk. kızartın.

Yağdan ciğerlerinizi süzerek alın.

İkinci kızartma için yağın kızmasını beklerken derin kabınızda azar azar 2 kaşık ununuzu ciğerlerin üzerine serpiştirin…

Ciğerlerinizi tekrar yağa atarak karıştırarak kızartın (1 dk. kadar).

Yağdan aldığınız ciğerleri kapaklı bir kaba alın, kızarttığınız yağdan 5-6 çorba kaşığı gezdirin. Beze sararak dinlendirin ( 15 dk. kadar).

Sumaklı soğan piyazı eşliğinde, üzerine kimyon, arzuya göre maydanoz ekleyerek servis yapın.

Arnavut Ciğeri Püf noktaları

Ciğerinizi asla yıkamayın, zira sertleşir. Küçük doğranması, kızartma esnasında sertleşmesine başka bir etken.

2 kez kısa süreli kızartma yöntemi kurumasını önler, ancak yağın ısısını da yakmadan doğru ayarlamak önemli.

Üzerini kapatarak, dinlendirdiğiniz Arnavut ciğeriniz yumuşacık olacaktır

AFİYET OLSUN



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