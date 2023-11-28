Ciğer denince akla ilk gelen lezzet Arnavut ciğeridir. Yanında küp küp doğranıp kızartılmış patatesleri ve kırmızı soğan piyazıyla tam bir lezzet abidesi olan Arnavut ciğeri, evde de kolayca yapılabilir. Sizin için mis gibi bir Arnavut ciğeri tarifi hazırladık. Malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…