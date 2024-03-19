Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün hizmete giriyor. İstanbul'da yaşayan pek çok vatandaş da Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı duraklarının nerede olduğunu ve durak isimlerini merak ediyor. Peki, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede?

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu: "Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 4 istasyonu bu hat sayesinde 8 dakikada yol gidilecek. Arnavutköy'ü Gayrettepe'ye de bağlıyoruz. Ulaşım bu metroyla 41 dakikaya düşüyor. Halkalı etabını da bir yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız.

Arnavutköy- İstanbul Havalimanı arası 8 dakika

Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na 8 dakikada gidilebilecek. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da 41 dakikaya düşecek.

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Uraloğlu, İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak."

Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi.

Uraloğlu, böylece Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanacağına işaret ederek, "Ayrıca yarın hattın açılmasıyla Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak." bilgisini paylaştı.

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI NEREDE?

Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı; Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan meydana geliyor.

Arnavutköy'deki duraktan sonraki istasyon ise ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesi'nde olacak.

Bu durağın ardından ise İstanbul Havalimanı Kargo istasyonu gelecek.

İstanbul Havalimanı Terminal durağı ise bu hattın son durağı olacak.

31 MART'A KADAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferlerin 31 Mart'a kadar ücretsiz yapılacağını bildirdi







