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Arsenal Manchester City maçı neden ertelendi?

Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler İngiltere Premier Lig lideri Arsenal ve son şampiyon Manchester City arasındaki 19 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak maçı heyecanla bekliyordu. Fakat dün akşam oynanması gereken maç ertelendi. Futbolseverler bu maçın neden ertelendiğini merak edip araştırıyor. Peki Arsenal - Manchester United maçı neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arsenal Manchester City maçı neden ertelendi?
Arsenal Manchester City

İngiltere Premier Lig liderlik yarışında çok önemli bir karşılaşma olan Arsenal - Manchester City maçı ertelendi. 27 puanla İngiltere Premier Ligde lider konumunda bulunan Arsenal bu maçı kazanması halinde aradaki puan farkını 8 puana çıkaracak. Maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar.

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Arsenal'in Manchester City'ye karşı Premier Lig maçı, PSV Eindhoven'a karşı Avrupa Ligi fikstürüne uyum sağlamak için ertelendi. Arsenal’in başlangıçta 15 Eylül Perşembe günü PSV ile oynaması planlanıyordu, ancak bu maç Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ertelendi.

Bunun sonucunda Arsenal, UEFA tarafından Avrupa Ligi'ndeki tüm grup maçlarını 3 Kasım Perşembe gününden önce tamamlamaları gerektiği veya PSV'ye karşı maçı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacakları konusunda bilgilendirildi.

Bunu göze almayan Arsenal, Premier Lig maçlarından birini ertelemek zorunda kaldı. Yapılan açıklamada, "Premier Lig, Arsenal'in PSV Eindhoven ile ertelenen UEFA Avrupa Ligi maçını oynamak için, Manchester City ile aslen 19 Ekim'de oynanması gereken maçı UEFA ile anlaşarak erteledi. 15 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan Arsenal FC - PSV Eindhoven maçı şimdi 20 Ekim Perşembe 18:00'de oynanacak."

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Arsenal - Manchester City maçının yaklaşan Dünya Kupası sebebi ile hangi tarihte oynanacağı belirsizliğini koruyor.

ÖZET | Arsenal-Tottenham: 3-1
ÖZGÜN
ÖZET | Arsenal-Tottenham: 3-1
Drone ile görüntülendi

Drone ile görüntülendi

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