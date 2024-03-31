Artvin seçim sonuçları 2024

Artvin seçim sonuçlarına yönelik detaylar merakla takip ediliyor. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek. İşte Artvin yerel seçim sonuçları 2024...

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Artvin il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Artvin yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.