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Artvin Seçim Sonuçları 2024 - Artvin Belediye Başkanı Kim Oldu? Kim Kazandı? - Artvin Oy Oranı

Artvin'de seçim sonuçları resmi olarak açıklanıyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler kapsamında Türkiye genelinde yeni belediye başkanlarının belirlenmesi için oy kullanma işlemi tamamlanması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye genelinde, Artvin ve ilçelerindeki oy sonuçlarını duyuracak. Artvin'deki seçim sonuçları, toplam oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oyların sayısı, sandıkların açılma oranı, ilçelere göre seçim sonuçları, partiler ve ittifaklar bazında oy dağılımı, belediye başkanı adaylarının aldığı oy oranları ve önde gelen adayın kim olduğu gibi 2024 Artvin yerel seçim sonuçları, canlı olarak Yeni Şafak üzerinden takip edilebilir.

14:30 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:31 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Artvin seçim sonuçları 2024
Artvin seçim sonuçları 2024

Artvin seçim sonuçlarına yönelik detaylar merakla takip ediliyor. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek. İşte Artvin yerel seçim sonuçları 2024...

ARTVİN 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Artvin il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Artvin yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.

31 MART OY VERME SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini 1 saat erkene aldı.


Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Artvin, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Artvin, Kilis’te oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00,


Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçim sonuçları sayım işleminin tamamının sona ermesi ardından belli olmaya başlayacak. Ancak kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazların da değerlendirilmesinin ardından seçimi takip eden günlerde ilan edilecek.


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Yeniden Refah Partisi Adalar Seçim Sonuçları- 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları Yeniden Refah Partisi Adalar Canlı Oy Oranları