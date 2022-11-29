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Asgari ücret 2023 takvimi: Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret son durum vatandaşların gündeminde yerini alırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerinden işveren TİSK ve işçi temsilcisi TÜRK-İŞ ile görüşecek. Böylelikle de 2023 asgari ücret takvimi de netleşmiş olacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, net brüt ne zaman belli olur?
Asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret takviminin belirlenmesi için bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini bildirdi.

Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. "Asgari ücret görüşmeleri" sorulan Bakan Bilgin, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz" yanıtını verdi.

Asgari ücret
Asgari ücret

Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret için geri sayılıyor. Ocak ayına sayılı zaman kala asgari ücret zam gelişmeleri gündemden yakın takip ediliyor. Geçtiğimiz temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye çıkan asgari ücretin yeni tutarı için zam görüşmeleri yapılacak. Asgari ücret zam gelişmeleri büyük bir merakla araştırılıyor. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu açıklamaları yaptı; "Ekim ayı itibarıyla şu anda 15 puanlık bir fark söz konusudur. Ama kasım ve aralık aylarının enflasyonunun belirlenmesiyle birlikte 15 ile-20 puanlık bir enflasyon beklentisi de mevcuttur. Yani toplamda son 6 aylık yüzde 30 ile yüzde 35’lik bir enflasyon beklentisi mevcuttur.

Yine Merkez Bankası beklenti anketine göre son olarak 65’ten 68’e yükseltildi sene sonu enflasyonu. Ancak piyasa analistlerine göre sene sonu enflasyonu yüzde 70 ile 75 civarında gerçekleşecektir.Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde hem sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları hem de Bakan Bilgin’in açıklamaları üzerine asgari ücretliye en az yüzde 40 bir artış yapılacaktır.

Yüzde 40’lık bir artış 7 bin 700 TL’ye, yüzde 45’lik bir artış 7 bin 975 TL’ye asgari ücreti yükseltir. Piyasadaki bazı yorumcular ve ekonomistlerin yapmış olduğu 9 bin 500-10 bin, 11 bin gibi asgari ücret rakamları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor."

Asgari ücret 2023
Asgari ücret 2023

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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