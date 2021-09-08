Aşı olmayanlar işten çıkarılabilir mi? PCR testi vermeyen işten atılır mı?

PCR testi uygulamasının ardından Türkiye’de de bazı firmalar aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Çalışanlar ve işverenler arasında aşı ve PCR testi hakkında bazı sorular merak kazandı. PCR testi yaptırmayan, aşı olmayan işçiler işten atılabilir mi?

AŞI OLMAYANLAR İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

İşveren aşı yapılmasını zorunlu tutamaz. Bunun için yasa gerekiyor. Ancak yeni işe alınacak işçilerde aşı olmasını isteyebilir. Bunu işe almanın ön şartı olarak koyabilir.

Aşılamanın hızlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir adım attı. Bakanlık, 2 Eylül'de 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda, aşı olmayan işçilerden 6 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işveren tarafından istenebileceği ve test sonuçlarının gerekli işlemler için işyerinde kayıt altında tutulabileceğini bildirdi.

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Bakanlığın gönderdiği yazı, işverene işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması için gerekli rehberlik hizmetlerinin sağlanması anlamında çok önemli.

İşverenler işyerinde gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü. Bu tedbirler ise teknolojik koşullara, işyerinin durumuna ve üretim ekipmanlarına göre iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından belirleniyor. İşte Bakanlığın yazısı bu anlamda işverenlere yol gösteriyor ve aşısız işçilerden test isteme hakkı veriyor. İşverenlerin bu haklarını hukuka uygun olarak kullanması gerekiyor.

PCR TESTİ YAPTIRMAYAN ÇALIŞANLAR İŞTEN ATILABİLİR Mİ?

İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında salgın önlemleri olarak aşı ya da PCR testi zorunluluğu getirilebilir.

Eğer işveren yazılı olarak bu tedbiri almış ve bildirmişse, çalışanlar İş sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında PCR testi yaptırmak zorunda. Kapıda ateş ölçülmesi, maske takılması gibi işyerinde alınan diğer tedbirlere uymak zorunda olan işçiler bu tedbire de uymak durumundadır.

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Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre: Yazı sonrası bütün işyerlerinde yarından itibaren aşı olmamış işçilerin tespiti ve PCR testi sonuçlarının istenmesi yönünde uygulamalar hayata geçirilecek. Aşı olmamış işçi, işverenin test istemesine rağmen reddederse bu durumda işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir.

581 ile yazı gitti Aşı ve test yaptırmayan tazminatsız çıkarılabilir.

Bu nedenle işverenlerin test istemesi halinde işçilerin önünde iki yol var. İşçi ya aşılarını olmaya başlayacak ya da haftada bir negatif PCR testi sonucunu işverene iletecek. Bunları yapmadığı takdirde işveren 6 gün içerisinde işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir.