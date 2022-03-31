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Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruçlu iken en çok dikkat kesildiğimiz mevzular; aşı olmak ve iğne vurdurmak. Diyanet İşleri Kuruluna göre oruçlu iken hangi durumlarda iğne vurulabilir ve aşı olunabilir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşı orucu bozar mı: İğne yaptırmak orucu bozar mı?
Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Diyanet'in 'Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?' sorusuna yanıtı şu şekilde;

AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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