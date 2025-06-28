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ASKERLİK YERLERİ VE CELP DÖNEMLERİ: Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ VE CELP DÖNEMLERİ: Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

16:2228/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Askerlik yerleri sınıflardırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
Askerlik yerleri sınıflardırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2025 yılı Ağustos celp dönemine ilişkin hazırlıklar sürerken, yükümlülerin askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih merak konusu oldu. 31 Mayıs’a kadar celp tercihini tamamlayan yedek subay, astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlüler için sevk tarihleri de duyuruldu. Gözler şimdi e-Devlet üzerinden açıklanacak askerlik yeri sorgulama ekranında.

Ağustos celp dönemi için askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı Ağustos ayında silah altına alınacak yükümlüler için sevk tarihlerini açıkladı. Celp tercihini 31 Mayıs’a kadar yapan binlerce kişi, görev yapacakları birlikleri ve sevk belgelerini öğrenmek için MSB’den gelecek açıklamayı bekliyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos 2025 celp döneminde silahaltına alınacak adayların askerlik yerleri 30 Temmuz günü e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yükümlülerin sevk tarihleri ise şöyle:

Yedek subay-Astsubay adayları ve 1. grup er 7 Ağustos

2. grup er 4 Eylül

3. grup er 2 Ekim

Bir sonraki celp dönemi de Kasım'da olacak. Kasım celbinde sevkler ise 6 Kasım, 4 Aralık ve 8 Ocak'ta olacak.

SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Sevk belgeleri 1'inci grupta yer alan yükümlüler tarafından sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı günden itibaren alınabilecek.

2 ve 3'üncü grupta yer alanlar ise sevk tarihinden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden sevk belgelerini temin edebilecekler.

2025 CELP DÖNEMLERİ

Bedelli askerlik celp dönemleri:

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

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