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Asus Bilgisayar Tablet Modelleri ve Fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere vergisiz bilgisiyar satışına ilişkin ayrıntıları açıkladı. 9500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL destek sağlayacam, vergisiz bilgisayar satışı yapılacak modeller arasında Asus da yer almakta. Peki Casper vergisiz bilgisayar fiyatları ne kadar? İşte vergisiz satışı yapılacak bilgisayar markaları ve vergisiz Asus bilgisayar fiyatları.

16:41 . 27/09/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Asus bilgisayar fiyatları, model ve özellikeri

Asus bilgisayar fiyatları, model ve özellikeri

Asus
, Tayvan merkezli bir teknoloji şirketidir. Dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar üretmektedir. Asus bilgisayarları, kaliteli donanım ve performansı ile bilinir. Peki Asus bilgisayar fiyatları ne kadar? İşte Asus bilgisayar modelleri, özelikleri ve fiyatları.

Asus bilgisayarları, çeşitli fiyat aralıklarında ve çeşitli özelliklerle sunulmaktadır.

Asus'un en popüler bilgisayar modellerinden bazıları şunlardır
:
Asus VivoBook
: Asus'un en popüler dizüstü bilgisayar serisidir. Uygun fiyatlı ve taşınabilir dizüstü bilgisayarlar sunar.
Asus ZenBook
: Asus'un birinci sınıf dizüstü bilgisayar serisidir. Yüksek kaliteli ve performanslı dizüstü bilgisayarlar sunar.
Asus ROG Zephyrus
: Asus'un oyuncu dizüstü bilgisayar serisidir. Yüksek performanslı ve özelleştirilebilir dizüstü bilgisayarlar sunar.
Asus Chromebook
: Asus'un Chrome OS dizüstü bilgisayar serisidir. Uygun fiyatlı ve kullanımı kolay dizüstü bilgisayarlar sunar.

Asus bilgisayarları, kaliteli bir bilgisayar arayan tüketiciler için iyi bir seçenektir. Asus bilgisayarları, ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli özellikler ve performans seçenekleri sunar.

Asus bilgisayar fiyatları ne kadar?

Asus bilgisayar fiyatları, cihazın özelliklerine ve model yılına göre değişmektedir. Asus'un en yeni bilgisayarı, 2023 yılında piyasaya sürülen Asus ROG Zephyrus G14'tür. Asus ROG Zephyrus G14, 14 inç WQHD IPS ekran, AMD Ryzen 9 7980HS işlemci, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti grafik kartı, 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanı ile donatılmıştır. Asus ROG Zephyrus G14'ün fiyatı, 60.000 TL'dir.

Asus VivoBook özellikleri

Asus VivoBook 15: 15.6 inç Full HD IPS ekran, Intel Core i5-1240P işlemci, Nvidia GeForce MX550 grafik kartı, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile donatılmıştır.

Asus VivoBook fiyatı ne kadar?

Asus VivoBook 15'in fiyatı, 10.000 TL'dir.

Asus ZenBook 13 özellikleri

Asus ZenBook 13: 13.3 inç OLED ekran, Intel Core i7-1250U işlemci, Intel Iris Xe Graphics grafik kartı, 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı ile donatılmıştır.

Asus ZenBook 13 fiyatı ne kadar?

Asus ZenBook 13'ün fiyatı, 20.000 TL'dir.

Asus ROG Zephyrus M16 özellikleri

Asus ROG Zephyrus M16: 16 inç QHD IPS ekran, Intel Core i9-12900H işlemci, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti grafik kartı, 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanı ile donatılmıştır.

Asus ROG Zephyrus M16 fiyatı ne kadar?

Asus ROG Zephyrus M16'nın fiyatı, 50.000 TL'dir.

Asus Chromebook Flip C536 özellikleri

Asus Chromebook Flip C536: 13.3 inç Full HD IPS dokunmatik ekran, Intel Celeron N4500 işlemci, Intel UHD Graphics grafik kartı, 4 GB RAM ve 64 GB eMMC depolama alanı ile donatılmıştır.

Asus Chromebook Flip C536 fiyatı

Asus Chromebook Flip C536'nın fiyatı, 5.000 TL'dir.

Asus ROG Strix özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Strix G17 G713PV-LL091 Ryzen 9 7845HX 17.3" 16 GB RAM 1 TB SSD 8 GB RTX4060 WQHD FreeDOS Gaming Laptop 51.999 TL

Asus ZenBook S 13 özellikleri ve fiyatı

Asus ZenBook S 13 UX5304VA-NQ093W 13. Nesil Intel Core i7-1355U 13.3" 32 GB RAM 1 TB SSD OLED W11 Pro Notebook 56.999 TL

Vergisiz bilgisayar desteği kapsamındaki modeller hangileri?

Bilgisayar desteğine Lenovo'nun Ideapad serisinden 5 model, HP-14, Asus ve Dell'in Vostro modellerinden uygun olan dahil olacak.

Vergisiz bilgisayar desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere vergisiz telefonun ayrıntılarını açıkladı “9500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL destek Erdoğan, “Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz" dedi.

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