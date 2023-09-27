Asus bilgisayar fiyatları, model ve özellikeri
Asus bilgisayarları, çeşitli fiyat aralıklarında ve çeşitli özelliklerle sunulmaktadır.
Asus bilgisayarları, kaliteli bir bilgisayar arayan tüketiciler için iyi bir seçenektir. Asus bilgisayarları, ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli özellikler ve performans seçenekleri sunar.
Asus bilgisayar fiyatları ne kadar?
Asus bilgisayar fiyatları, cihazın özelliklerine ve model yılına göre değişmektedir. Asus'un en yeni bilgisayarı, 2023 yılında piyasaya sürülen Asus ROG Zephyrus G14'tür. Asus ROG Zephyrus G14, 14 inç WQHD IPS ekran, AMD Ryzen 9 7980HS işlemci, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti grafik kartı, 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanı ile donatılmıştır. Asus ROG Zephyrus G14'ün fiyatı, 60.000 TL'dir.
Asus VivoBook özellikleri
Asus VivoBook 15: 15.6 inç Full HD IPS ekran, Intel Core i5-1240P işlemci, Nvidia GeForce MX550 grafik kartı, 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı ile donatılmıştır.
Asus VivoBook fiyatı ne kadar?
Asus VivoBook 15'in fiyatı, 10.000 TL'dir.
Asus ZenBook 13 özellikleri
Asus ZenBook 13: 13.3 inç OLED ekran, Intel Core i7-1250U işlemci, Intel Iris Xe Graphics grafik kartı, 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı ile donatılmıştır.
Asus ZenBook 13 fiyatı ne kadar?
Asus ZenBook 13'ün fiyatı, 20.000 TL'dir.
Asus ROG Zephyrus M16 özellikleri
Asus ROG Zephyrus M16: 16 inç QHD IPS ekran, Intel Core i9-12900H işlemci, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti grafik kartı, 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanı ile donatılmıştır.
Asus ROG Zephyrus M16 fiyatı ne kadar?
Asus ROG Zephyrus M16'nın fiyatı, 50.000 TL'dir.
Asus Chromebook Flip C536 özellikleri
Asus Chromebook Flip C536: 13.3 inç Full HD IPS dokunmatik ekran, Intel Celeron N4500 işlemci, Intel UHD Graphics grafik kartı, 4 GB RAM ve 64 GB eMMC depolama alanı ile donatılmıştır.
Asus Chromebook Flip C536 fiyatı
Asus Chromebook Flip C536'nın fiyatı, 5.000 TL'dir.
Asus ROG Strix özellikleri ve fiyatı
Asus ROG Strix G17 G713PV-LL091 Ryzen 9 7845HX 17.3" 16 GB RAM 1 TB SSD 8 GB RTX4060 WQHD FreeDOS Gaming Laptop 51.999 TL
Asus ZenBook S 13 özellikleri ve fiyatı
Asus ZenBook S 13 UX5304VA-NQ093W 13. Nesil Intel Core i7-1355U 13.3" 32 GB RAM 1 TB SSD OLED W11 Pro Notebook 56.999 TL
Vergisiz bilgisayar desteği kapsamındaki modeller hangileri?
Bilgisayar desteğine Lenovo'nun Ideapad serisinden 5 model, HP-14, Asus ve Dell'in Vostro modellerinden uygun olan dahil olacak.
Vergisiz bilgisayar desteği ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere vergisiz telefonun ayrıntılarını açıkladı “9500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL destek Erdoğan, “Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz" dedi.