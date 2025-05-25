Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? 25 Mayıs Milyonerde merak uyandıran soru

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşam ekranlara gelen 1145. yeni bölümünde bir soru kafaları karıştırdı. İşte Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? sorusunun yanıtı.
A: Rusya
B: Çin
C: Kazakistan
D: Hindistan
Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.
Herkesi ekrana kilitleyen Milyoner'e atv'nin internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma katılım formuna bu linkten ulaşabilirsiniz. Milyoner başvuru formu için tıkla https://www.atv.com.tr/milyoner/form