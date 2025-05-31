ATA AÖF FİNAL SINAV TARİHİ: ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

ATA AÖF öğrencileri için sınav süreci yaklaşıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte bahar dönemi final sınavlarının mayıs ayının son haftasında uygulanacağı netleşti. Sınav tarihlerini merak eden binlerce aday, gözünü ATA AÖF tarafından yapılacak duyurulara çevirdi. Final sınavlarının tam tarihi, öğrencilerin takibinde.

2025 ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu yani Final Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz'da, üç ders sınavı 10 Ağustos'ta gerçekleşecek.

ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "31 Mayıs-01 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.