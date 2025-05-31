ATA AÖF FİNAL SINAV TARİHİ: ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi için sınav takvimini geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler final, bütünleme ve üç ders sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenme imkânı buldu. ATA AÖF final sınavlarının, mayıs ayının son haftasında yapılacağı belirtildi. Sınava hazırlanan adaylar şimdi "ATA AÖF final sınavı hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATA AÖF öğrencileri için sınav süreci yaklaşıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte bahar dönemi final sınavlarının mayıs ayının son haftasında uygulanacağı netleşti. Sınav tarihlerini merak eden binlerce aday, gözünü ATA AÖF tarafından yapılacak duyurulara çevirdi. Final sınavlarının tam tarihi, öğrencilerin takibinde.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin son günlerinde gözler final sınavları tarihlerine çevrildi. ATA AÖF final sınavları üç oturumda gerçekleşecek.
I.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 09.30
II.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 14.00
III.Oturum 01 Haziran 2025 Saat 15.00
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ
2025 ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu yani Final Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz'da, üç ders sınavı 10 Ağustos'ta gerçekleşecek.
ATA AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "31 Mayıs-01 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.
Not: Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz. " denildi.