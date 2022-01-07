ATA AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

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Fransa: İran'la nükleer müzakerelerde ilerleme var ancak zaman kısıtlı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile sürdürülen nükleer müzakerelerin pozitif yönde seyrettiğini ve anlaşmaya varılacağından umutlu olduğunu belirtti. Bakan Le Drian, Fransız BFMTV ve RMC radyosu ortak yayınında yaptığı açıklamada, İran'la son dönemde müzakereler hususunda bazı ilerlemeler kaydedildiğini ancak zamanın tükendiğini söyledi.