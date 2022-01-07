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ATA AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylardan beklediği notu alamayanlar sınav sonuçlarına itiraz sürecini sorguluyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir? ATA AÖF sınav sonuçlarına itiraz süreci ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?
ata aöf

Yükseköğretimi açıktan devam eden öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim görüyor. Açıköğretimde kaydı bulunan öğrenciler, güz dönemi final sınavları heyecanı yaşamıştı. ATA AÖF sonuçları açıklandı. Peki, sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Üniversiteden yapılan açıklamada, ''Değerli Öğrencilerimiz, Güz yarıyılı final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Salı (11 Ocak 2022) günü saat 17:00’a kadar bize iletebilirler.

Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. '' ifadeleri yer aldı.

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