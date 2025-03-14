Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler ATA AÖF sınavları ne zaman araştırması yaparken, ATA AÖF sınav yerleri hakkında da meraklanıyor. Peki 2025 ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?