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ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman?

ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman?

11:2514/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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ATA AÖF
ATA AÖF

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi sınav tarihleri hakkındaki meraklı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler ATA AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ederken aynı zaman ATA AÖF sınav yerleri hakkında da araştırmalarını hızlandırmış durumda. Peki, 2025 ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler ATA AÖF sınavları ne zaman araştırması yaparken, ATA AÖF sınav yerleri hakkında da meraklanıyor. Peki 2025 ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde netlik kazandı.

Bu kapsamda bahar döneminde uygulanacak olan vize sınav tarihleri 19-20 Nisan 2025 olarak belirlendi.

ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler sınav yerlerini merak ediyor.

Ancak ATA AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.


#ATA AÖF
#Atatürk Üniversitesi
#ATA AÖF sınav giriş belgesi
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ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman?