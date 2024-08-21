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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları için Sınav Giriş Belgesi erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Peki 2024 yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları nasıl alınır?

17:26 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ATA AÖF sınavları ne zaman?
ATA AÖF sınavları ne zaman?

ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak adaylar 2024 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek, sınav süresi kaç dakika, sınavda kaç soru sorulacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları için Sınav Giriş Belgesi erişime açıldı.

Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden yada obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile alabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları 24 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.30'da gerçekleşecek.

ATA AÖF YAZ OKULU KAÇ PUANLA GEÇİLİR?

AÖF yaz okulu geçme notu kaç? Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri AÖF yaz okulunda alabiliyor. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

ATA AÖF YAZ OKULU KAÇ DERS ALINIR?

Açıktan eğitim alan ve mezuniyet durumu olan öğrenciler, yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavlarına aynı anda katılamayacak. ATA AÖF yaz okulunda açılan derslerden en fazla toplam 5 ders alınabilecek.



#ATA AÖF
#Anadolu üniversitesi
#Atatürk üniversitesi
1 saat önce
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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?