ATA AÖF bölümleri 2 yıllık 4 yıllık programları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulaması hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), önlisans ve 4 lisans tamamlama programı ile Türkiye'nin en geniş açıköğretim programlarını sunan kurumlarından biridir. AÖF bölümleri ve taban puanları üniversite eğitimini açık öğretimde okuyacakların takibinde. ATA AÖF'te, lisans ve ön lisans programları olmak üzere toplam 45 bölüm bulunmaktadır. İşte ATA AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri.