Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi ara sınavı tarihleri açıklandı. ATA AÖF vize sınavları üç oturum halinde gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman? İşte 2024-2025 ATA AÖF ara sınav takvimi
ATA-AÖF 2024-2025 akademik takvimi sınav takvimi Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler tarafından araştırılıyor. ATA AÖF sınav tarihlerine yönelik bilgileri araştırmaya başladı. İşte, ATA-AÖF 2024-2025 ara sınav takvimi...
ATA AÖF VİZE (ARA) SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize takvimi belli oldu.
ATA AÖF vize sınavları üç oturum halinde gerçekleşecek. İki oturum 30 Kasım'da, üçüncü oturum ise 1 Aralık tarihinde uygulanacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri ataaof.edu.tr adresinden açıklanıyor.
ATA AÖF sınav giriş belgelerinin, sınavdan 1 hafta önce erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.