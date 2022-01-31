Özgün AUZEF kayıt tarihleri 2022 Bahar dönemi AUZEF kayıt yenilme işlemleri ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

AUZEF kayıt tarihleri: 2022 Bahar dönemi AUZEF kayıt yenilme işlemleri ne zaman?

Şubat ayının gelmesi ile üniversitelerde kayıt yenileme süreci gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri Bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. Peki, AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF kayıt tarihleri: 2022 Bahar dönemi AUZEF kayıt yenilme işlemleri ne zaman?
AUZEF

AUZEF kayıt tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin gündemine geldi. GÜZ dönemini arkada bırakan AUZEF öğrencileri BAHAR dönemi kayıtlarını yapacaklar. Peki, AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

AUZEF 2022 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022 BAHAR yarıyılında kayıt yenileme işlemleri 14 -18 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022 BAHAR dönemi dersleri 23 Şubat 2022 tarihinde başlayacak.

AUZEF BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.

Bakan Kocanın acı günü

Bakan Koca'nın acı günü

Vefat haberini belediye başkanı verdi.
Faturalar kaç TL düşecek?

Faturalar kaç TL düşecek?

Elektrik tarifesine yeni düzenlemenin yansıması belli oldu.
Beyaz Saray: Rusya Ukraynayı her an işgal edebilir

​Türkiye'nin 31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

İptal edildi

İptal edildi

​Feribot seferlerine fırtına engeli.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.