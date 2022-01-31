AUZEF kayıt tarihleri: 2022 Bahar dönemi AUZEF kayıt yenilme işlemleri ne zaman?

AUZEF kayıt tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin gündemine geldi. GÜZ dönemini arkada bırakan AUZEF öğrencileri BAHAR dönemi kayıtlarını yapacaklar. Peki, AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

AUZEF 2022 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022 BAHAR yarıyılında kayıt yenileme işlemleri 14 -18 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022 BAHAR dönemi dersleri 23 Şubat 2022 tarihinde başlayacak.

AUZEF BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.

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Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.