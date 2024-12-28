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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF Güz dönemi sınav takvimi 2024

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF Güz dönemi sınav takvimi 2024

16:0628/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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AUZEF Güz dönemi sınav takvimi
AUZEF Güz dönemi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2024 Güz Dönemi final sınavları, 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) Güz Dönemi final sınavları sonrası, öğrenciler sonuç açıklama tarihine odaklandı. 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından, adaylar notlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?


AUZEF final sonuçlarının sınavların tamamlanmasından itibaren 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.,



AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?


AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak

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