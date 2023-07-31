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Avrupa’da TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 5,3 artış gösterdi. Avrupa’da TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı. Piyasa beklentileri, temmuzda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,3, aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi. Peki Slovakya, Hırvatistan, Litvanya, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Fransa'da enflasyon yüzde kaç?

13:25 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Avrupada enflasyon oranı ne kadar? İşte Euro Bölgesi'nde aylık ve yıllık enflasyon oranları

Avrupada enflasyon oranı ne kadar? İşte Euro Bölgesi'nde aylık ve yıllık enflasyon oranları

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3 seviyesinde belirlendi.

Avrupa'da enflasyon beklentileri ne yöndeydi?

Euro Bölgesi'nde TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı. Piyasa beklentileri, temmuzda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,3, aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Avrupa'da en yüksek yıllık enflasyon hangi ürünlerde gerçekleşti?

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 10,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5,6 ile hizmetler, yüzde 5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6,1 geriledi.

Slovakya, Hırvatistan, Litvanya, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Fransa'da enflasyon yüzde kaç?

AB uyumlu verilere göre, enflasyon, temmuzda Slovakya'da yüzde 10,2, Hırvatistan'da yüzde 8,1, Litvanya'da yüzde 7,1, Avusturya'da yüzde 7, Almanya ve Letonya'da yüzde 6,5, İtalya'da yüzde 6,4, Hollanda'da yüzde 5,3 ve Fransa'da yüzde 5 seviyesinde belirlendi.

#Euro Bölgesi
#enflasyon oranı
#avrupada enflasyon oranı
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