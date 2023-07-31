Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme 'zam takvimi' belli oldu. Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklinin zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. 2023 toplu sözleşmesi ile memur ve emeklilerin 2024 ile 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklarını belirlenecek. Memur-Sen 2024 yılında 3’er aylık dönemler itibariyle teklifte bulunmuş, enflasyon kaynaklı kayıp yaşanmaması için Refah Payının verilmesi gerektiğinin altını çizmişti. Peki Memur-Sen ne kadar toplu sözleşme zammı istiyor? İşte toplu sözleşme takvimi.