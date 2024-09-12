Ay'ın kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girmesi olayı Ay tutulması olarak adlandırılıyor. Parçalı tutulma, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşurken " Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenecek mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; Ay tutulması etkileri neler, ne zaman gerçekleşecek? İşte bilgiler.

EYLÜL AYI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Eylül ayında bu yılın dördüncü ve son ay tutulması gerçekleşecek. Yapılan tespitlere göre Eylül ayı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek.

Dolunay ise 16 Eylül'de gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek.

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.







