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Ayasofya Camii için flaş karar: 15 Ocak itibarıyla yabancı ziyaretçilere ücretli olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya Camii’ni ziyaret 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak" dedi. Türk vatandaşları için ibadet ve ziyaret ücretsiz olacak. Peki Ayasofya Camii ziyaret ücreti ne kadar? İşte detaylar.

10:57 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 11:21 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ayasofya Camii 15 Ocak’tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak

Ayasofya Camii 15 Ocak’tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, Ayasofya Camii'ni ziyaretin 15 Ocak 2024 itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacağını duyurdu.

Ersoy, yaptığı açıklamada, "Ayasofya Camii, dünyanın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri. Bu önemli yapıyı korumak ve ziyaretçilerin daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak için bazı düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemelerden biri de Ayasofya Camii'ni ziyaretin yabancı ülke vatandaşları için ücretli hale getirilmesidir. Bu uygulama, 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacaktır." dedi.

Ayasofya Camii giriş ücreti ne kadar?

Ayasofya'da ziyaretçi yönetim uygulamasına geçiyoruz. Ziyaret kalitesi ve güvenliği artırılmış olacak. Gözbebeği camimiz insanlığın ortak mirası cazibe merkezimiz Ayasofya koruma odaklı çok iyi ekosisteme dahil edilmiş olacak. İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının ibadet yerlerinde değişiklik yok. Yabancı vatandaşların ziyaretleri için giriş kapısını değiştiriyoruz. Üst kottaki Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kottaki kapıdan alıp galeri var, galeriyi hizmete alıp gezdirip çıkış kapısından çıkmalarını sağlıyoruz."

İbadetini yapmak için gelen Türk vatandaşlarından ise ücret alınmayacak. Yabancı ülke vatandaşları için Ayasofya Camii'ni ziyaret ücretinin ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.

Ayasofya ne zaman yeniden camiye döndürüldü?

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin "Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali" istemiyle Danıştay'da dava açması üzerine 2 Temmuz 2020 tarihinde duruşma gerçekleştirildi ve 10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını "Ayasofya'nın vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığını" belirterek iptal etti. Bunun üzerine 2729 numaralı cumhurbaşkanı kararı ile Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek tekrar cami statüsüne dönmüş oldu.


Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünya çapında bir şaheser olarak kabul edilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron ile çekilen görüntüleri, izleyenleri tarih yolculuğuna çıkarırken, eşsiz görselliğiyle de büyülüyor. Tarihi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron ile çekilen görüntüleri, Sultanahmet Camisi ile karşılıklı okunan ezanla başlıyor. Görüntüler, Sultanahmet Camisi üzerinden 1500 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbesine süzülüyor. FPV dronun, avizeler üzerinden süzülerek kaydettiği görüntüler ise bu aydınlatmaların Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içindeki büyüleyici etkisini gözler önüne seriyor. Caminin ihtişamını tek seferde görme imkanı tanıyan görüntüler, Ayasofya'nın geçmişten bugüne korunan dokusunu da izleyicinin dikkatine sunuyor.



#Ayasofya Camii
#Ayasofya Camii ziyaret ücreti
#Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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