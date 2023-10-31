Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, Ayasofya Camii'ni ziyaretin 15 Ocak 2024 itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacağını duyurdu.

Ersoy, yaptığı açıklamada, "Ayasofya Camii, dünyanın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri. Bu önemli yapıyı korumak ve ziyaretçilerin daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak için bazı düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemelerden biri de Ayasofya Camii'ni ziyaretin yabancı ülke vatandaşları için ücretli hale getirilmesidir. Bu uygulama, 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacaktır." dedi.

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Bakanımız @MehmetNuriErsoy, turizmde 2023 yılının ilk 9 aylık rakamları, günübirlik evler ve Ayasofya Camii konularına ilişkin açıklamaları…



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Ayasofya Camii giriş ücreti ne kadar?

Ayasofya'da ziyaretçi yönetim uygulamasına geçiyoruz. Ziyaret kalitesi ve güvenliği artırılmış olacak. Gözbebeği camimiz insanlığın ortak mirası cazibe merkezimiz Ayasofya koruma odaklı çok iyi ekosisteme dahil edilmiş olacak. İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının ibadet yerlerinde değişiklik yok. Yabancı vatandaşların ziyaretleri için giriş kapısını değiştiriyoruz. Üst kottaki Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kottaki kapıdan alıp galeri var, galeriyi hizmete alıp gezdirip çıkış kapısından çıkmalarını sağlıyoruz."

İbadetini yapmak için gelen Türk vatandaşlarından ise ücret alınmayacak. Yabancı ülke vatandaşları için Ayasofya Camii'ni ziyaret ücretinin ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.

Ayasofya ne zaman yeniden camiye döndürüldü?

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin "Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali" istemiyle Danıştay'da dava açması üzerine 2 Temmuz 2020 tarihinde duruşma gerçekleştirildi ve 10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını "Ayasofya'nın vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığını" belirterek iptal etti. Bunun üzerine 2729 numaralı cumhurbaşkanı kararı ile Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek tekrar cami statüsüne dönmüş oldu.











